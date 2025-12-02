Белорусы могут быть привлечены к ответственности из-за гирлянд на окнах. В каких случаях это предусмотрено, пишет портал МЛЫН.BY.
В Беларуси прямого штрафа за гирлянды на окнах не предусмотрена, однако их установка может повлечь за собой административную ответственность по нескольким статьям Кодекса об административных нарушениях. В частности, белорусов могут оштрафовать по статье 19.1 КоАП — «самоуправство». Это будет в том случае, если гирлянды размещены на элементах общего имущества (окнах подъезда, фасаде) без согласования с соседями или же управляющей компанией.
Кроме того, несоблюдение требований к эксплуатации гирлянд также влечет за собой административную ответственность. К примеру, использование поврежденных изделий, перегрузка сети.
Ответственность может наступить и в том случае, если гирлянда была подключена с нарушением электротехнических норм (неисправная проводка, превышение нагрузки). В указанном случае речь идет про статью 21.12 КоАП — «нарушение правил эксплуатации электросетей».
Статья 7.22 КоАП — «нарушение правил содержания жилых домов» может быть применена, если установка украшений нарушает требования к эксплуатации жилого здания.