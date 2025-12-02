Белорусы могут быть привлечены к ответственности из-за гирлянд на окнах

В Беларуси прямого штрафа за гирлянды на окнах не предусмотрена, однако их установка может повлечь за собой административную ответственность по нескольким статьям Кодекса об административных нарушениях. В частности, белорусов могут оштрафовать по статье 19.1 КоАП — «самоуправство». Это будет в том случае, если гирлянды размещены на элементах общего имущества (окнах подъезда, фасаде) без согласования с соседями или же управляющей компанией.