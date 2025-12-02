Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Торговый центр незаконно открыли вместо парковки в ЖК на севере Петербурга

Жители новостройки столкнулись с острым дефицитом парковочных мест, хотя им обещали паркинг.

Источник: ГАТИ Петербурга

Суд Петербурга признал виновным собственника нежилого здания в жилом комплексе «Заповедный парк» на Орлово-Денисовском проспекте. Владелец самовольно переоборудовал два этажа подземного паркинга, рассчитанного почти на 400 мест, под коммерческие магазины.

— Жители комплекса, купившие квартиры с обещанием удобной парковки, столкнулись с острым дефицитом машиномест. Помимо внутренней перепланировки, собственник изменил фасад здания — установил окна и двери, что привело к отклонению от первоначально согласованного с городом проекта, — рассказали в пресс-службе ГАТИ.

Государственная административно-техническая инспекция выявила нарушения и выдала предписание о приведении фасада в исходное состояние. После неисполнения требований материалы были направлены в суд, который полностью согласился с позицией надзорного органа.

Теперь собственнику предстоит либо официально согласовать произведенные изменения в установленном порядке, либо вернуть парковку в ее первоначальный вид, восстановив обещанные жителям машиноместа.