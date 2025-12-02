Торговый центр незаконно открыли вместо парковки в ЖК на севере Петербурга

— Жители комплекса, купившие квартиры с обещанием удобной парковки, столкнулись с острым дефицитом машиномест. Помимо внутренней перепланировки, собственник изменил фасад здания — установил окна и двери, что привело к отклонению от первоначально согласованного с городом проекта, — рассказали в пресс-службе ГАТИ.