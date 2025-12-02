Торговый центр незаконно открыли вместо парковки в ЖК на севере Петербурга

Суд Петербурга признал виновным собственника нежилого здания в жилом комплексе «Заповедный парк» на Орлово-Денисовском проспекте. Владелец самовольно переоборудовал два этажа подземного паркинга, рассчитанного почти на 400 мест, под коммерческие магазины.
— Жители комплекса, купившие квартиры с обещанием удобной парковки, столкнулись с острым дефицитом машиномест. Помимо внутренней перепланировки, собственник изменил фасад здания — установил окна и двери, что привело к отклонению от первоначально согласованного с городом проекта, — рассказали в пресс-службе ГАТИ.
Государственная административно-техническая инспекция выявила нарушения и выдала предписание о приведении фасада в исходное состояние. После неисполнения требований материалы были направлены в суд, который полностью согласился с позицией надзорного органа.
Теперь собственнику предстоит либо официально согласовать произведенные изменения в установленном порядке, либо вернуть парковку в ее первоначальный вид, восстановив обещанные жителям машиноместа.