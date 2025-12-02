В Краснодарском крае откроют производство модифицированных крахмалов

«Новый завод “РУСТАРК” позволит привлечь в регион современные биотехнологии и укрепить позиции Краснодарского края на крахмалопаточном рынке России и стран ЕАЭС. Реализация этого проекта уже несет в себе новые технологии, новые инвестиции в экономику края, создание новых рабочих мест. Кроме того, для нас новое производство — это еще один шаг к импортозамещению и наращиванию экспортного потенциала», — отметил генеральный директор компании Александр Кияткин.