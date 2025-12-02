В Краснодарском крае откроют производство модифицированных крахмалов

Высокотехнологичный завод по производству модифицированных крахмалов начнет работать во втором квартале 2026 года в Краснодарском крае в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
Предприятие запустит компания «РУСТАРК». Новый завод будет первым в России полномасштабным производством модифицированных крахмалов общей мощностью более 60 тыс. тонн в год. В качестве сырья будет использоваться в том числе восковидная и зубовидная кукуруза, а также тапиока и картофель. Главная задача этого проекта — развитие отечественного производства критически важных ингредиентов, снижение импортозависимости и развитие экспортных поставок продукции глубокой переработки зерна с высокой добавленной стоимостью.
«Новый завод “РУСТАРК” позволит привлечь в регион современные биотехнологии и укрепить позиции Краснодарского края на крахмалопаточном рынке России и стран ЕАЭС. Реализация этого проекта уже несет в себе новые технологии, новые инвестиции в экономику края, создание новых рабочих мест. Кроме того, для нас новое производство — это еще один шаг к импортозамещению и наращиванию экспортного потенциала», — отметил генеральный директор компании Александр Кияткин.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.