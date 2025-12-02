Ричмонд
Стоимость проезда на шести автобусных маршрутах Иркутска вырастет до 50 рублей

Частные перевозчики уведомили администрацию города о повышении тарифа.

Источник: AmurMedia

IrkutskMedia, 2 декабря. Коммерческие перевозчики, обслуживающие маршруты № 5к, № 9, № 11к, № 17, № 23, № 49, уведомили администрацию Иркутска о повышении стоимости проезда. Новый тариф начнет действовать 25 декабря.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, стоимость поездки на автобусах № 5к «м/р Солнечный (Сибэкспоцентр) — Ц. Рынок — м/р Солнечный (Сибэкспоцентр)», № 9 «Ц. Рынок — с. Дубинина», № 11к «Бульвар Постышева — Ц. Рынок», № 17 «м/р Солнечный (ЖК Море солнца) — Ц. Рынок» № 23 «Ц. Рынок — Реабилитационный центр» и № 49 «м/р Топкинский — Автовокзал — Ц. Рынок — Ж. Д. Вокзал — Автовокзал — м/р Топкинский» составит 50 рублей.

Напомним, коммерческие перевозчики, согласно действующему законодательству, имеют право самостоятельно принимать решение об увеличении стоимости проезда, направив соответствующее уведомление в администрацию города.

Ранее агентство сообщало, что с 1 декабря в Иркутске повысилась стоимость проезда по муниципальным маршрутам № 74 «м/р Первомайский (Башня) — м/р Университетский — Студгородок — ул. Ленина — пл. ГЭС — м/р Университетский — м/р Первомайский (Башня)», № 90 «Аэропорт — Ц. Рынок — Студгородок — ул. Байкальская — Аэропорт».