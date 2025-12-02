Судостроители заплатят неустойку за до сих пор не сданный теплоход «Андрей Дубенский» для Красноярска

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.
Иск подала Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) к Средне-Невскому судостроительному заводу (СНСЗ). Между ними в апреле 2020 года был заключен договор на строительство двух пассажирских судов для использования на Енисее. Общая контрактная цена — 5,27 млрд рублей, завод получил аванс в 90% от этой суммы — 4,74 млрд рублей. Стороны договорились не считать введение международных санкций в отношении ответчика и его поставщиков форс-мажорными обстоятельствами, которые освобождают от ответственности за неисполнение обязательств.
Строить первый теплоход «Виктор Астафьев» начали в 2020 году, а второй — «Андрей Дубенский» заложили в 2021 году. Сдача «Астафьева» была назначена на лето 2023 года, но Александр Усс, который на тот момент был губернатором Красноярского края, пообещал, что оба теплохода придут в Красноярск одновременно — летом 2024 года.
В итоге «Виктора Астафьева» спустили на воду лишь летом 2024 года. Губернатор Михаил Котюков обещал, что в навигацию 2025 года теплоход начнет работать на Енисее. Но его прибытие в Красноярск снова перенесли, предварительно на 2026 год.
Второй теплоход «Андрей Дубенский» должен был быть передан заказчику в конце 2023 года, но до сих пор информация о его спуске на воду не была опубликована. ГТЛК обратилась в суд с требованием выплатить неустойку. Она составила более 186 млн рублей. Арбитражный суд Москвы этот иск удовлетворил.