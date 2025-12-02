Судостроители заплатят неустойку за до сих пор не сданный теплоход «Андрей Дубенский» для Красноярска

Иск подала Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) к Средне-Невскому судостроительному заводу (СНСЗ). Между ними в апреле 2020 года был заключен договор на строительство двух пассажирских судов для использования на Енисее. Общая контрактная цена — 5,27 млрд рублей, завод получил аванс в 90% от этой суммы — 4,74 млрд рублей. Стороны договорились не считать введение международных санкций в отношении ответчика и его поставщиков форс-мажорными обстоятельствами, которые освобождают от ответственности за неисполнение обязательств.