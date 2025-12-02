Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области простились со снайпером, погибшим на СВО

В последний путь бойца проводят в Усть-Ишиме.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Усть-Ишимского района сообщила на своей странице «Вконтакте» печальную новость. На СВО погиб местный житель, 45-летний Арсентий Копейкин.

Как сообщили в администрации, контракт с минобороны Арсентий Копейкин подписал в мае 2025 года, служил снайпером отделения огневой подготовки. Проявив героизм, стойкость и мужество в боях за освобождение Донецкой Народной Республики погиб 14 июня 2025 года.

Прощание с бойцом прошло сегодня, 2 декабря, в селе Усть-Ишим у мемориального комплекса «Памятник Солдату».

У героя остался сын, который также подписал контракт с минобороны и находится на СВО.