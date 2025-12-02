В Омской области простились со снайпером, погибшим на СВО

Как сообщили в администрации, контракт с минобороны Арсентий Копейкин подписал в мае 2025 года, служил снайпером отделения огневой подготовки. Проявив героизм, стойкость и мужество в боях за освобождение Донецкой Народной Республики погиб 14 июня 2025 года.