В Омской области простились со снайпером, погибшим на СВО

Администрация Усть-Ишимского района сообщила на своей странице «Вконтакте» печальную новость. На СВО погиб местный житель, 45-летний Арсентий Копейкин.
Как сообщили в администрации, контракт с минобороны Арсентий Копейкин подписал в мае 2025 года, служил снайпером отделения огневой подготовки. Проявив героизм, стойкость и мужество в боях за освобождение Донецкой Народной Республики погиб 14 июня 2025 года.
Прощание с бойцом прошло сегодня, 2 декабря, в селе Усть-Ишим у мемориального комплекса «Памятник Солдату».
У героя остался сын, который также подписал контракт с минобороны и находится на СВО.