В Калининградской области резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Особое беспокойство вызывает резкий рост числа лабораторно подтверждённых случаев гриппа — их стало в три раза больше. Преобладает штамм A (H3N2). Также фиксируются случаи COVID-19 (159 за неделю) и рост внебольничных пневмоний (116 случаев).