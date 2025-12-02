Ричмонд
В Калининградской области резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Калининградской области продолжает нарастать волна респираторных инфекций. За последнюю неделю зарегистрировано почти 6 тысяч случаев заболеваний, включая грипп.

Источник: Янтарный край

Уровень заболеваемости вырос на 43,7% по сравнению с предыдущей неделей.

Особое беспокойство вызывает резкий рост числа лабораторно подтверждённых случаев гриппа — их стало в три раза больше. Преобладает штамм A (H3N2). Также фиксируются случаи COVID-19 (159 за неделю) и рост внебольничных пневмоний (116 случаев).

В ответ на ситуацию в 36 классах 16 школ временно приостановлен учебный процесс. В медицинских и социальных учреждениях введён масочный режим для персонала, усилены противоэпидемические меры: утренние фильтры, частая дезинфекция и проветривание помещений.