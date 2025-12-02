Более 250 тыс. жителей Волгоградской области научились оказывать медпомощь

Курсы по оказанию первой доврачебной помощи с начала года прошли свыше 250 тыс. жителей Волгоградской области в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в комитете здравоохранения региона.
Обучение проводят 1198 сертифицированных инструкторов, подготовленных специалистами учебно-методического центра «Школа медицины катастроф». Комплексная подготовка включает теоретическое обучение, практические занятия и сдачу итоговых экзаменов. Слушатели, завершившие курс успешно, получают удостоверение инструктора.
Учебный процесс организован непосредственно на местах: специалисты выезжают на предприятия и в учебные заведения, где демонстрируют передовые методы и современное медицинское оборудование. Полученные знания помогут не растеряться в случае возникновения чрезвычайной ситуации и предотвратить возможные негативные последствия травм.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.