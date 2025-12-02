Иркутская семья отсудила 4 млн рублей у министерства за утрату квартиры

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.
Апелляционная коллегия подтвердила, что супруги являются добросовестными приобретателями и имеют право на государственную компенсацию.
Суд первой инстанции ранее удовлетворил иск Деменковых к министерству финансов, взыскав в их пользу 3,4 млн рублей — сумму, уплаченную за квартиру, 600 тыс. рублей — проценты по ипотечному кредиту, а также затраты на юридические услуги и госпошлину.
Министерство финансов обжаловало это решение, но апелляция оставила его без изменений. «Минфин РФ может подать в кассацию. Если это произойдет, то нам придется отстаивать свои права дальше», — прокомментировала Ольга Деменкова.
История семьи продолжается с 2020 года. После покупки квартиры выяснилось, что предыдущая владелица продала ее незаконно. Суд первоначально изъял жилье у Деменковых, но затем признал их добросовестными приобретателями. Тем не менее, ипотечные обязательства перед банком у семьи сохранились, а с ноября текущего года ежемесячный платеж вырастет в несколько раз после окончания периода реструктуризации.
Дело Деменковых получило широкий общественный резонанс и находится на личном контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
