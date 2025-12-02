Иркутская семья отсудила 4 млн рублей у министерства за утрату квартиры

История семьи продолжается с 2020 года. После покупки квартиры выяснилось, что предыдущая владелица продала ее незаконно. Суд первоначально изъял жилье у Деменковых, но затем признал их добросовестными приобретателями. Тем не менее, ипотечные обязательства перед банком у семьи сохранились, а с ноября текущего года ежемесячный платеж вырастет в несколько раз после окончания периода реструктуризации.