Иркутская семья отсудила 4 млн рублей у министерства за утрату квартиры

Иркутский областной суд оставил в силе решение о взыскании с Минфина РФ более 4 миллионов рублей в пользу семьи Деменковых, потерявших купленную в ипотеку квартиру.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

Апелляционная коллегия подтвердила, что супруги являются добросовестными приобретателями и имеют право на государственную компенсацию.

Суд первой инстанции ранее удовлетворил иск Деменковых к министерству финансов, взыскав в их пользу 3,4 млн рублей — сумму, уплаченную за квартиру, 600 тыс. рублей — проценты по ипотечному кредиту, а также затраты на юридические услуги и госпошлину.

Министерство финансов обжаловало это решение, но апелляция оставила его без изменений. «Минфин РФ может подать в кассацию. Если это произойдет, то нам придется отстаивать свои права дальше», — прокомментировала Ольга Деменкова.

История семьи продолжается с 2020 года. После покупки квартиры выяснилось, что предыдущая владелица продала ее незаконно. Суд первоначально изъял жилье у Деменковых, но затем признал их добросовестными приобретателями. Тем не менее, ипотечные обязательства перед банком у семьи сохранились, а с ноября текущего года ежемесячный платеж вырастет в несколько раз после окончания периода реструктуризации.

Дело Деменковых получило широкий общественный резонанс и находится на личном контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Ранее сообщалось о том, что Иркутская область вошла в рейтинг регионов с самой дорогой вторичной недвижимостью.