В Башкирии с 1 января подорожает проезд в электричках

Цена на проезд в пригородных поездах по Башкирии повысится на 6−8%, следует из постановления госкомтарифа РБ.
При покупках билета в кассе стоимость за первые 10 км повышается с 29 до 31 ₽, за каждый следующий км — с 2,9 до 3,1 ₽ На «Ласточках» и «Финистах» — с 34 до 36 ₽ и далее соответственно.
Через приложение «РЖД пассажирам» — «обычные» электрички с 25 до 27 ₽ и далее соответственно. На современных составах — с 28 до 30 ₽
Проезд по Уфимской агломерации подорожает с 40 до 45 рублей.
Фиксированная цена билета на участке Дёма —Иглино — с 35 до 40 ₽
Аналогично повысятся тарифы на электричках соседних регионов, проходящих через Башкирию.
