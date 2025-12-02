Ричмонд
В Башкирии с 1 января подорожает проезд в электричках

Повышение утверждено госкомитетом по тарифам.

Цена на проезд в пригородных поездах по Башкирии повысится на 6−8%, следует из постановления госкомтарифа РБ.

При покупках билета в кассе стоимость за первые 10 км повышается с 29 до 31 ₽, за каждый следующий км — с 2,9 до 3,1 ₽ На «Ласточках» и «Финистах» — с 34 до 36 ₽ и далее соответственно.

Через приложение «РЖД пассажирам» — «обычные» электрички с 25 до 27 ₽ и далее соответственно. На современных составах — с 28 до 30 ₽

Проезд по Уфимской агломерации подорожает с 40 до 45 рублей.

Фиксированная цена билета на участке Дёма —Иглино — с 35 до 40 ₽

Аналогично повысятся тарифы на электричках соседних регионов, проходящих через Башкирию.

Ранее сообщали, сколько пассажиров перевезли пригородные поезда в Уфимской агломерации.