Сочинцам напомнили о правилах украшения подъездов к Новому году

С приближением Нового года многие стремятся создать праздничное настроение, украшая свои подъезды. Чтобы новогодний декор приносил только радость и не стал причиной проблем, важно соблюдать установленные правила и нормы. О том, как украсить общее пространство безопасно и законно напомнили в МЦУ Сочи.