Сочинцам напомнили о правилах украшения подъездов к Новому году

В МЦУ Сочи дали инструкцию по украшению подъездов и рассказали о штрафах.

Источник: Комсомольская правда

С приближением Нового года многие стремятся создать праздничное настроение, украшая свои подъезды. Чтобы новогодний декор приносил только радость и не стал причиной проблем, важно соблюдать установленные правила и нормы. О том, как украсить общее пространство безопасно и законно напомнили в МЦУ Сочи.

Создание новогодней атмосферы в подъезде — отличная идея, но главное, как отмечают специалисты, делать это нужно безопасно и по установленным правилам, чтобы избежать порчи общего имущества и нарушений закона.

Что можно использовать для украшения:

— самоклеящиеся аппликации и многоразовые наклейки на стены и окна;

— легкие рождественские венки на дверях;

— мишуру или «дождик» для декора перил;

— небольшую искусственную елку с небьющимися игрушками.

Для иллюминации рекомендуется использовать современные светодиодные гирлянды, предпочтительно работающие на батарейках.

Категорически запрещено:

— сверлить стены или прибивать украшения, так как это может повредить общее имущество;

— использовать старые ламповые гирлянды, которые сильно нагреваются и представляют пожарную опасность;

— перекрывать проходы, лестницы и другие пути эвакуации, что может привести к трагическим последствиям в экстренной ситуации;

— размещать декор на электрощитках и пожарных кранах.

Важно помнить, что за порчу общего имущества управляющая компания вправе выставить жильцам счет на ремонт. Кроме того, нарушение противопожарных норм может повлечь за собой административный штраф для жильцов в размере от двух до четырех тысяч рублей.

«Отдельного запрета на украшения нет — штрафуют только за конкретные нарушения, создающие опасность, — уточнили в МЦУ курорта. — Перед началом работ обязательно обсудите идеи с соседями и предупредите вашу управляющую компанию. Это поможет избежать недопонимания и сделать все в соответствии с правилами».