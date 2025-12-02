Тест-драйв realme GT 8 Pro: флагманский смартфон с японской камерой Ricoh

LTPS-экраны работают с фиксированными уровнями частоты обновления, в то время как LTPO-матрицы способны динамически регулировать ее с шагом до 1 Гц для оптимизации энергопотребления. В результате смартфон переключается между 60, 90, 120 и 144 Гц в зависимости от сценария использования, тогда как LTPO-решение позволило бы варьировать частоту в значительно более широком диапазоне — вплоть до 1 Гц. В принципе, глазами заметить разницу практически невозможно, но когда Always-On Display работает при 60 Гц (LTPS), расход аккумулятора будет куда выше, чем если бы он отображался в 1 Гц (LTPO).