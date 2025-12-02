Нижегородцы запутались в новой схеме движения на улице Родионова

Жители Нижнего Новгорода не разобрались в новой схеме движения на улице Родионова. На трудности в первый день запуска дублера они пожаловались в соцсетях.
В ночь с 1 на 2 декабря на улице Родионова в Нижнем Новгороде изменилась схема движения. Теперь водители ездят по дублеру улицы, который проходит вдоль многоквартирных домов. Такие изменения связаны с открытием стройплощадки будущих оборотных тупиков поездов метро.
Сегодня, 2 декабря, утром по Родионова запустили движение уже по измененному пути, однако водители тут же столкнулись с трудностями, не разобравшись в новой схеме движения. Все это спровоцировало пробки в час пик — особенно сильные красные зоны отметились на Сенной площади.
Спустя пару часов ситуация не изменилась: до сих пор машины стоят в сторону Верхних Печер на Казанском съезде, улице Максима Горького и Большой Печерской улице.
Досталось и пешеходам: те пожаловались, что тротуары разрушены, вокруг стоят строительные машины, а местами лежит грязь, свезенная крупногабаритной техникой.
Сами представители метрополитена заявили, что в ближайшее время намерены оборудовать освещение на новом участке, привести в порядок тротуары и заезды к жилым домам. Подрядчик также параллельно займется завершением обустройства дороги вдоль частного сектора на улице Родионова с выходом на Казанскую набережную. Напомним, что с 2 декабря движение на участке от дома № 11 по улице Родионова до улицы Ковровской приостановили. Рядом построили четырехполосную объездную дорогу вдоль домов № 1, 7, и 11 по улице Родионова. Там обустроено две остановки общественного транспорта, три пешеходных перехода и три светофора. Выехать на объездную дорогу в обе стороны можно только с улицы Донецкой. С улицы Радужной и прилегающих к объездной дороге территорий разрешён поворот только направо. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что строительство двух станций метро в Нижнем Новгороде завершится в середине 2027 года.