Нижегородцы запутались в новой схеме движения на улице Родионова

Сами представители метрополитена заявили, что в ближайшее время намерены оборудовать освещение на новом участке, привести в порядок тротуары и заезды к жилым домам. Подрядчик также параллельно займется завершением обустройства дороги вдоль частного сектора на улице Родионова с выходом на Казанскую набережную. Напомним, что с 2 декабря движение на участке от дома № 11 по улице Родионова до улицы Ковровской приостановили. Рядом построили четырехполосную объездную дорогу вдоль домов № 1, 7, и 11 по улице Родионова. Там обустроено две остановки общественного транспорта, три пешеходных перехода и три светофора. Выехать на объездную дорогу в обе стороны можно только с улицы Донецкой. С улицы Радужной и прилегающих к объездной дороге территорий разрешён поворот только направо. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что строительство двух станций метро в Нижнем Новгороде завершится в середине 2027 года.