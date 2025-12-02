В Калининграде наградили победителей конкурса «Космическая Одиссея»

Победителей творческого конкурса «Космическая Одиссея» наградили в Калининграде. Мероприятие организовала библиотека имени космонавта А. А. Леонова в соответствии с целями национального проекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки», сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Состязание посвящено 60-летию со дня выхода человека в открытый космос. Ребята со всей области от 7 до 18 лет представили более 500 работ в шести номинациях: литературное произведение малой формы, рисунок, декоративно-прикладное искусство, техническое творчество, любительский фильм (ролик) и семейные таланты.
«Такие конкурсы очень полезны для развития детей, формируют у них интерес к космической тематике, стимулируют научное мышление и интерес к познанию окружающего мира. Многие ошибочно полагают, что инженерное дело — это сухие расчеты и скучные схемы. Но это не так! Самые прорывные технологические решения рождаются на стыке логики и творчества. Умение мыслить шире, видеть то, чего еще нет, и придумывать, как это создать — вот истинное искусство инженера», — отметил Павел Дронов, глава опытного конструкторского бюро «Факел», который выступил партнером конкурса.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.