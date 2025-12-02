Аэропорт Владивостока рассматривает варианты запуска рейсов в Макао и Циндао

«Сейчас на этих направлениях мы не представлены. Но несмотря на это, в 2025 году мы ожидаем уже около 700 тысяч пассажиров на всех международных линиях. Конечно, если говорить про Вьетнам и Таиланд, это 100% туристическая составляющая, если говорить про Узбекистан и Северную Корею, то эти направления в основном обслуживают трудовую миграцию. Но я хочу отметить, что и доля туристов на узбекских и северокорейских рейсах сейчас заметно увеличивается», — отметил топ-менеджер аэропорта.