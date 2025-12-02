Аэропорт Владивостока рассматривает варианты запуска рейсов в Макао и Циндао

Аэропорт Владивостока рассматривает сразу несколько перспективных направлений в Китай, в том числе уже в 2026 году возможен запуск прямого авиасообщения с Макао (рядом с Гонконгом), Циндао и Чунцином. До пандемии из Владивостока выполнялись рейсы в Гонконг, сообщает ИА PrimaMedia.
В 2025 году пассажиропоток между Владивостоком и Китаем ожидается на уровне 450 тысяч пассажиров, что на 80% больше, чем в 2025 году и почти в два раза выше исторического максимума. На китайские направлении сейчас летают 11 авиакомпаний, пять российских авиакомпаний и шесть китайских. В течение 2025 года из Владивостока можно было улететь в Пекин, Харбин, Далянь, Янцзы, Шанхай, Санью, Сиань, Шеньян, Яньтай и Тяньцзинь.
"Среди направлений новых, которые мы хотим открыть, ставим перед собой такую задачу, — это Макао. Причем, мы говорим о Макао не только как городе-казино, а именно о четырех городах, которые находятся буквально в часовой доступности друг от друга. То есть из Макао на машине можно добраться до Гонконга, Шэньчжэня и Чжухая.
Также мы хотим открыть рейсы в Циндао и в Чунцин. Чунцин — это крупнейший город Китая, 30 миллионов населения. Как говорят его жители — это абсолютно независимый город, мы сами всё для себя производим",
— рассказал начальник отдела авиационного маркетинга Дирекции по авиационной коммерции АО «Международный аэропорт Владивосток» Дмитрий Хазин в своем выступлении на форуме «Экспортный потенциал Приморья — 2025» (18).
В настоящее время маршрутная сеть аэропорта насчитывает 23 направления на внутренних линиях и 19 направлений на международных.
По словам Дмитрия Хазина, кроме Китая до пандемии на международных линиях также обслуживалось в год около 1 млн пассажиров на рейсах с Южной Кореей (около 850 тысяч) и Японией (около 150 тысяч).
«Сейчас на этих направлениях мы не представлены. Но несмотря на это, в 2025 году мы ожидаем уже около 700 тысяч пассажиров на всех международных линиях. Конечно, если говорить про Вьетнам и Таиланд, это 100% туристическая составляющая, если говорить про Узбекистан и Северную Корею, то эти направления в основном обслуживают трудовую миграцию. Но я хочу отметить, что и доля туристов на узбекских и северокорейских рейсах сейчас заметно увеличивается», — отметил топ-менеджер аэропорта.
Частота рейсов на китайских направлениях летом достигала 55 рейсов в неделю.
«Сейчас их, конечно, меньше, где-то в районе 40. В конце декабря — январе будет больше 40 рейсов в неделю. Когда была доступной Южная Корея, пик на этом направлении составлял порядка 70 рейсов в неделю. То есть сейчас по Китаю мы уже подтягиваемся к южнокорейским показателям. На данный момент аэропорт Владивостока второй в России аэропорт после московского “Шереметьево” по развитию китайского направления», — рассказал Дмитрий Хазин.
Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров. В 2024 году аэропорт обслужил 2,971 млн пассажиров, что на 17% больше, чем в 2023 году.
Олег КЛИМЕНКО.