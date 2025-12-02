В Красноярском крае за одну неделю ОРВИ заболели 17 тысяч человек

За последние семь дней в Красноярском крае к медикам с признаками острых респираторных инфекций обратились 17 839 человек — это на 38,5% больше, чем на предыдущей неделе. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщили специалисты регионального Роспотребнадзора.