В Красноярском крае за одну неделю ОРВИ заболели 17 тысяч человек

За последние семь дней в Красноярском крае к медикам с признаками острых респираторных инфекций обратились 17 839 человек — это на 38,5% больше, чем на предыдущей неделе. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщили специалисты регионального Роспотребнадзора.
Впервые с начала эпидемического сезона в крае зафиксировали превышение уровня эпидемического порога — на 13,7%.
— В 0,9% проведенных лабораторных исследований были обнаружены РНК вирусов гриппа, — добавили в ведомстве.
Напоминаем: в сезон ОРВИ и гриппа нужно чаще делать влажную уборку дома и на работе с протиранием поверхностей антимикробными салфетками. Почувствовав недомогание, останьтесь дома.