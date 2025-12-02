Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае за одну неделю ОРВИ заболели 17 тысяч человек

На прошедшей неделе 17 839 жителей Красноярского края обратился к медикам с признаками простуды.

Источник: Комсомольская правда

За последние семь дней в Красноярском крае к медикам с признаками острых респираторных инфекций обратились 17 839 человек — это на 38,5% больше, чем на предыдущей неделе. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщили специалисты регионального Роспотребнадзора.

Впервые с начала эпидемического сезона в крае зафиксировали превышение уровня эпидемического порога — на 13,7%.

— В 0,9% проведенных лабораторных исследований были обнаружены РНК вирусов гриппа, — добавили в ведомстве.

Напоминаем: в сезон ОРВИ и гриппа нужно чаще делать влажную уборку дома и на работе с протиранием поверхностей антимикробными салфетками. Почувствовав недомогание, останьтесь дома.