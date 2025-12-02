Губернатор Текслер поручил разобраться с опасным подъездом к школе и «дорогами в тупик» в Магнитогорске

Во время прямой линии 2 декабря губернатору Челябинской области Алексею Текслеру был задан видеовопрос из Магнитогорска о проблемах с дорожной инфраструктурой. Житель города обратил внимание на дороги по проспекту Карла Маркса и улицы Радужной, которые, по его словам, оказались «тупиковыми»:
— Обращение к Алексею Леонидовичу, он у нас в Магнитогорске был, и не раз видел сдачу вот этого объекта — проспекта Карла Маркса — он тупиковый. Видел сдачу улицы Радужной — она тоже тупиковая, а зачем ее строили?
Особое беспокойство автора обращения вызвала ситуация с подъездом к новой школе на улице Радужной, где дети вынуждены идти по узкой проезжей части из-за отсутствия тротуаров, а парковки на газонах и стихийные стоянки создают ежедневную аварийную опасность:
— Подъехать можно слева, можно вот здесь справа. Но хоть слева, хоть справа, это будет вдоль жилых домов. Утром, днем, вечером здесь заставленные парковки и среди этих парковок люди должны подъезжать к школе, подвозить своих деток.
Алексей Текслер после видеобращения поручил администрации Магнитогорска скорее разобраться в ситуации:
— Этот вопрос уже обсуждали конкретно. Там действительно Карла Маркса и Радужная упирается в тупик. На перекресток надо было сделать отдельный проект. Радужная будет продолжаться до улицы Пети Калмыкова — это большой проект, который завершит основную часть работы по южной части города, и я знаю, что проект будет реализован уже в следующем году. Я попрошу администрацию Магнитогорска во временной схеме сделать, учитывая, что проект есть — сначала в любом случае щебеночное покрытие. И проезд обеспечить жителям во время сезона — уже сделать в асфальто-бетоне.
По словам главы Магнитогорска Сергея Бердникова, работы начнутся в начале следующего года:
— Вся южно-дорожная сеть этапами делалась и сам перекресток — это отдельный серьезный этап строительства. Была выполнена проектная работа, госэкспертиза сделана и началом следующего года будет реализовываться по погодным условиям для качественной работы. Мы эти дороги соединим и сделаем их проезжими в зимнем варианте. А проекты в полном объеме как говорили — по графику.
К новой школе, о которой идет речь в обращении, в ближайшее время также появится удобный подъезд. Ранее в ходе прямой линии Алексей Текслер отмечал активную поддержку региона в развитии социальной инфраструктуры Магнитогорска, включая ремонт дорог, строительство новых объектов.