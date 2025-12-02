Губернатор Текслер поручил разобраться с опасным подъездом к школе и «дорогами в тупик» в Магнитогорске

— Этот вопрос уже обсуждали конкретно. Там действительно Карла Маркса и Радужная упирается в тупик. На перекресток надо было сделать отдельный проект. Радужная будет продолжаться до улицы Пети Калмыкова — это большой проект, который завершит основную часть работы по южной части города, и я знаю, что проект будет реализован уже в следующем году. Я попрошу администрацию Магнитогорска во временной схеме сделать, учитывая, что проект есть — сначала в любом случае щебеночное покрытие. И проезд обеспечить жителям во время сезона — уже сделать в асфальто-бетоне.