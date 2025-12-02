Приставы дважды пугали злостного должника из Новоселово арестом BMW

Об этом сообщили в Управлении службы судебных приставов по Красноярскому краю.
Мужчина накопил долг в размере 50 тыс. рублей по транспортному и земельному налогам. Из села он перебрался в Красноярск, где начал работать шиномонтажником, однако решать вопрос с задолженностью не спешил, пока за дело не взялись приставы. Госслужащие наложили арест на BMW мужчины, в страхе потерять дорогостоящий автомобиль уроженец Новоселово погасил долг на месте.
Приставы выяснили, что мужчина игнорирует свои финансовые обязательства не впервые. Ранее его задолженность по налогам достигала 300 тыс. рублей. Госслужащие надеялись, что в этот раз инцидент с машиной научит должника уму-разуму, но все оказалось тщетно. Спустя некоторое время мужчина вновь стал загонять себя в долговую яму.
«Судебный пристав из Новоселово вновь сделал запрос с целью установления должника и его имущества в Красноярске, и ситуация повторилась. К гаражному боксу, где должник занимается шиномонтажом, приехали судебные приставы и снова арестовали его BMW, пояснив, что в случае дальнейшей неуплаты долга автомобиль отправится на реализацию», — рассказали ГУФССП России по Красноярскому краю.
Мера принудительного исполнения вновь оказалась эффективной — уроженец Новоселово погасил долг в полном объеме, чтобы не потерять свой автомобиль.
В Управлении службы судебных приставов по Красноярскому краю напоминают: переезд в другой населенный пункт не освобождает гражданина от исполнения финансовых обязательств. При повторном накоплении задолженности госслужащие вправе вновь применить меры принудительного взыскания в отношении должника и его имущества.