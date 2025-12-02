Приставы дважды пугали злостного должника из Новоселово арестом BMW

Мужчина накопил долг в размере 50 тыс. рублей по транспортному и земельному налогам. Из села он перебрался в Красноярск, где начал работать шиномонтажником, однако решать вопрос с задолженностью не спешил, пока за дело не взялись приставы. Госслужащие наложили арест на BMW мужчины, в страхе потерять дорогостоящий автомобиль уроженец Новоселово погасил долг на месте.