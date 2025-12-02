В Екатеринбурге стартовал фестиваль-практикум «Кинопроба»

Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» проходит с 1 по 5 декабря в Екатеринбурге в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Мероприятие объединило студентов и выпускников российских и зарубежных киношкол, а также молодых режиссеров-дебютантов. В конкурсную программу вошли игровые, неигровые и анимационные работы начинающих кинематографистов. Свои работы представят студенты и выпускники ВГИК, Московской школы кино, Института кино и телевидения, Академии Никиты Михалкова и других образовательных центров. В мероприятии также примут участие молодые режиссеры из Армении, Германии, Израиля, Сербии, Франции, Хорватии, Казахстана, Китая, Японии, Бразилии и других стран.
Образовательная программа включает в себя мастерские по документальному кино, анимации, кинокритике, сценарному мастерству и работе со звуком. Они пройдут в Доме кино и на Свердловской киностудии. Кроме того, участников ожидают практические занятия и питчинг анимационных проектов перед международным экспертным советом.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.