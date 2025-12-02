В Екатеринбурге стартовал фестиваль-практикум «Кинопроба»

Мероприятие объединило студентов и выпускников российских и зарубежных киношкол, а также молодых режиссеров-дебютантов. В конкурсную программу вошли игровые, неигровые и анимационные работы начинающих кинематографистов. Свои работы представят студенты и выпускники ВГИК, Московской школы кино, Института кино и телевидения, Академии Никиты Михалкова и других образовательных центров. В мероприятии также примут участие молодые режиссеры из Армении, Германии, Израиля, Сербии, Франции, Хорватии, Казахстана, Китая, Японии, Бразилии и других стран.