Новогоднюю красавицу можно будет купить на ёлочных базарах в центре Красноярска

Купить новогодние деревья можно будет по адресам:
ул. Диктатуры Пролетариата, 39
ул. Диктатуры Пролетариата, 42 (сквер «Цветочный квартал»)
ул. Шахтеров, 51.
На первые две площадки уже поданы заявки от предпринимателей. Желающих торговать на ул. Шахтеров пока нет, отмечают в мэрии. Чтобы получить разрешение на торговлю, предприниматели должны подтвердить легальность заготовки деревьев и предоставить проект оформления своей точки.
В сквере «Цветочный квартал» площадки украсят в тематике наступающего года — здесь появится светящаяся фигура лошади и надпись «2026». После — торговые места должны быть полностью освобождены и приведены в порядок к 1 января.
«Подготовку к организации точек праздничных продаж новогодних елей мы начали заблаговременно. Ежегодно выбранные участки становятся не просто местами для законной торговли, но и яркими праздничными локациями. Рассчитываем, что и в этом году сможем подарить красноярцам и гостям города новогоднее настроение», — рассказал исполняющий обязанности руководителя администрации Центрального района Станислав Поташков.