Новогоднюю красавицу можно будет купить на ёлочных базарах в центре Красноярска

​ «Подготовку к организации точек праздничных продаж новогодних елей мы начали заблаговременно. Ежегодно выбранные участки становятся не просто местами для законной торговли, но и яркими праздничными локациями. Рассчитываем, что и в этом году сможем подарить красноярцам и гостям города новогоднее настроение», — рассказал исполняющий обязанности руководителя администрации Центрального района Станислав Поташков.