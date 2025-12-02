Ричмонд
Новогоднюю красавицу можно будет купить на ёлочных базарах в центре Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе выбрали три места, где в декабре развернут ёлочные базары.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Купить новогодние деревья можно будет по адресам:

ул. Диктатуры Пролетариата, 39
ул. Диктатуры Пролетариата, 42 (сквер «Цветочный квартал»)
ул. Шахтеров, 51.

На первые две площадки уже поданы заявки от предпринимателей. Желающих торговать на ул. Шахтеров пока нет, отмечают в мэрии. Чтобы получить разрешение на торговлю, предприниматели должны подтвердить легальность заготовки деревьев и предоставить проект оформления своей точки.

В сквере «Цветочный квартал» площадки украсят в тематике наступающего года — здесь появится светящаяся фигура лошади и надпись «2026». После — торговые места должны быть полностью освобождены и приведены в порядок к 1 января.

​ «Подготовку к организации точек праздничных продаж новогодних елей мы начали заблаговременно. Ежегодно выбранные участки становятся не просто местами для законной торговли, но и яркими праздничными локациями. Рассчитываем, что и в этом году сможем подарить красноярцам и гостям города новогоднее настроение», — рассказал исполняющий обязанности руководителя администрации Центрального района Станислав Поташков.