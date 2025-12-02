Новые правила утильсбора на авто: что нужно знать татарстанцам

Ранее частные лица могли ввозить автомобили для личного использования по минимальным «льготным» тарифам, если объем двигателя не превышал 3 литров, при этом мощность мотора вовсе не учитывалась. В итоге граждане платили всего 3,4 тыс. рублей за новые легковушки и 5,2 тыс. рублей за машины старше трёх лет. Однако с 1 декабря 2025 года такая льгота сохраняется лишь для автомобилей с ДВС мощностью не более 160 л.с. Для электромобилей и гибридов последовательного типа лимит составляет не выше 80 л.с.