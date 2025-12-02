В Узбекистане расширят перечень заболеваний, для диагностики которых применяют ИИ

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Президент Узбекистана указал на необходимость расширить перечень заболеваний, которые можно диагностировать с помощью искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечалось, в настоящее время в сфере медицины реализуют 5 проектов по искусственному интеллекту. При использовании ИИ для выявления инсульта и рака молочной железы время диагностики сокращается на 80%, что позволяет обнаружить угрожающие жизни состояния на ранней стадии.
«Президент указал на необходимость расширения перечня заболеваний, которые можно диагностировать с помощью искусственного интеллекта. В этой связи в республиканских специализированных медицинских центрах в сотрудничестве с зарубежными партнерами запланировано внедрение систем анализа медицинских изображений с использованием ИИ для диагностики рака печени, легких и предстательной железы, а также инфаркта и сложных переломов костей», — говорится в сообщении.
Также со следующего учебного года в школах, техникумах и университетах начнутся программы по искусственному интеллекту. Для этого готовят преподавателей информатики. Речь шла о том, что необходимо обучать использованию ИИ не только педагогов компьютерных дисциплин, но и весь школьный коллектив. Это снизит нагрузку на учителей и позволит им больше заниматься саморазвитием.
«Предложено внедрить платформу на основе искусственного интеллекта для школьного образования. В рамках нее будет разработан и интегрирован виртуальный помощник учителя. Это решение будет помогать педагогам в составлении лекционных материалов, презентаций, тестов, планов уроков, а также в контроле за экзаменационным процессом», — говорится в сообщении.
Реализация проектов в области ИИ в сфере транспорта.
Президенту представили представлены предложения по автоматическому выявлению нарушений правил дорожного движения и снижению риска железнодорожных происшествий за счет мониторинга техсостояния вагонов с использованием ИИ.
Новые инициативы в области космических технологий.
Предметом обсуждения стал ход работ по созданию искусственного спутника «Samarkand-2028». Для этого космического аппарата, предназначенного для дистанционного зондирования Земли, разрабатывают модуль искусственного интеллекта. Полученные спутниковые изображения можно будет использовать для первичной оценки качества воздуха, мониторинга сельхозкультур и лесов.
Мирзиёеву также представили информацию о программе повышения квалификации советников хокимов по цифровым технологиям и искусственному интеллекту.
«Глава государства дал ответственным лицам конкретные поручения по ускорению реализации рассмотренных проектов, а также по расширению использования технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сфере», — сообщает пресс-служба.
Для справки: принятые в октябре 2025-го Указ Президента РУз «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию технологий искусственного интеллекта» и Постановление «Об утверждении Стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года» создали республике все условия для развития необходимой инфраструктуры и подготовки профильных кадров.
В соответствии с документами утвердили стратегию до 2030 года и открыли профильный центр при Минцифры. Также создают необходимую вычислительную инфраструктуру для использования технологий ИИ. В частности, в сотрудничестве с американской компанией «Nvidia» реализуют проект по запуску суперкомпьютерного кластера.