В Узбекистане расширят перечень заболеваний, для диагностики которых применяют ИИ

Также со следующего учебного года в школах, техникумах и университетах начнутся программы по искусственному интеллекту. Для этого готовят преподавателей информатики. Речь шла о том, что необходимо обучать использованию ИИ не только педагогов компьютерных дисциплин, но и весь школьный коллектив. Это снизит нагрузку на учителей и позволит им больше заниматься саморазвитием.