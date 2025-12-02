В Новосибирской области для очистки дорог работают 662 единицы техники

На 2 декабря в Новосибирской области для очистки дорог от снега работают 662 единицы техники, которые обеспечивают круглосуточное обслуживание 13 тысяч километров дорог. Качество работы регулярно проверяется сотрудниками Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД).
Особое внимание уделяется школьным маршрутам. В регионе 607 таких маршрутов общей протяжённостью 5 554 километра. Эти участки дорог очищаются и обрабатываются в первую очередь, чтобы обеспечить безопасное движение школьных автобусов.
Работы проводятся согласно утверждённым планам зимнего содержания с учётом погодных условий.