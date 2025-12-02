В Новосибирской области для очистки дорог работают 662 единицы техники

На 2 декабря в Новосибирской области для очистки дорог от снега работают 662 единицы техники, которые обеспечивают круглосуточное обслуживание 13 тысяч километров дорог. Качество работы регулярно проверяется сотрудниками Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД).