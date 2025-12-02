В Тамбовской области 180 предпринимателей обучились развитию бизнеса

Обучение по региональной программе «Бизнес. Перезагрузка», которая реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», в 2025 году прошли 180 предпринимателей Тамбовской области. Об этом сообщили в правительстве региона.
Программа направлена на поддержку и развитие бизнеса, она помогает действующим и начинающим предпринимателям получить необходимые знания и навыки в условиях быстро меняющегося рынка. После обучения многие предприниматели изменили подход к маркетингу, создали профессиональные аккаунты в социальных сетях, оптимизировали рекламные кампании и значительно увеличили число клиентов.
По словам заместителя министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области Ольги Дроновой, обучающая программа способствует последовательному росту предпринимателей: от микропредприятий до малого и среднего бизнеса. Такой подход приносит ощутимую выгоду экономике региона: увеличивается рентабельность бизнеса, растут поток новых клиентов и производительность труда.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.