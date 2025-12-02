Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тамбовской области 180 предпринимателей обучились развитию бизнеса

Многие из них после занятий изменили подход к маркетингу.

Обучение по региональной программе «Бизнес. Перезагрузка», которая реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», в 2025 году прошли 180 предпринимателей Тамбовской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Программа направлена на поддержку и развитие бизнеса, она помогает действующим и начинающим предпринимателям получить необходимые знания и навыки в условиях быстро меняющегося рынка. После обучения многие предприниматели изменили подход к маркетингу, создали профессиональные аккаунты в социальных сетях, оптимизировали рекламные кампании и значительно увеличили число клиентов.

По словам заместителя министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области Ольги Дроновой, обучающая программа способствует последовательному росту предпринимателей: от микропредприятий до малого и среднего бизнеса. Такой подход приносит ощутимую выгоду экономике региона: увеличивается рентабельность бизнеса, растут поток новых клиентов и производительность труда.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.