Российские студенты и молодые ученые будут разрабатывать еду будущего

Отмечается, что в проекте могут принять участие не только студенты ИТМО, но и любые новаторы, учащиеся других учебных заведений. «Команды, в которые войдут студенты разных специальностей — от пищевых технологов до дизайнеров и экономистов, которые будут выдвигать гипотезы, создавать рецептуры и испытывать их в лабораториях ИТМО», — подчеркнули в компании.