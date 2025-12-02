Шок для семей: Правительство Молдовы урезает и так мизерные компенсации за отопление и ужесточает правила

Правительство Молдовы урежет компенсации за энергию в отопительном сезоне 2025−2026 года.
Согласно проекту решения правительства, который планируют принять на заседании в среду, часть граждан лишат компенсаций.
Теперь минимальная компенсация будет 500 леев, а все те категории граждан, кто получал суммы меньше, лишат помощи.
Домохозяйства, получившие более 4000 леев годового дохода от процентов по депозитам за последний год потеряют право на компенсацию.
Также планируется снизить технический лимит потребления газа с 450 м³ до 350 м³.
