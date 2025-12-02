Суперкомпьютер невысоко оценил шансы сборной Узбекистана на победу на ЧМ-2026 — но чудеса в футболе случаются

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в финальной стадии выступят 48 сборных. В рамках мундиаля пройдёт 104 матча. Открытие чемпионата запланировано на 11 июня — первый матч пройдет в Мехико на легендарном стадионе «Ацтека». Финал турнира примет стадион «Метлайф» в Нью-Джерси (США) 19 июля, а матч за третье место состоится в солнечном Майами.