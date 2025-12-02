Суперкомпьютер невысоко оценил шансы сборной Узбекистана на победу на ЧМ-2026 — но чудеса в футболе случаются

Однако болельщики знают: футбольная история помнит немало сенсаций, когда так называемая «тёмная лошадка» обыгрывала самых явных фаворитов.
Безоговорочным лидером рейтинга стала сборная Испании. Под руководством Луиса де ла Фуэнте испанцы не проигрывают уже 31 матч подряд (25 побед, 6 ничьих), а последнее поражение потерпели ещё в марте 2023 года от сборной Шотландии. Вероятность испанцев вновь поднять трофей над головой — самая высокая среди всех участников.
На втором месте — сборная Франции, шансы которой на победу оцениваются в 14,1%. С тех пор, как команду возглавил Дидье Дешам, французы провели 175 матчей, выиграли чемпионат мира 2018 года и Лигу наций 2021 года.
Третьим претендентом названа сборная Англии. На её победу Opta дает 11,8%. После того как в октябре 2024 года команду возглавил немецкий тренер Томас Тухель, сборная Англии под его руководством одержала девять побед в десяти играх.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в финальной стадии выступят 48 сборных. В рамках мундиаля пройдёт 104 матча. Открытие чемпионата запланировано на 11 июня — первый матч пройдет в Мехико на легендарном стадионе «Ацтека». Финал турнира примет стадион «Метлайф» в Нью-Джерси (США) 19 июля, а матч за третье место состоится в солнечном Майами.
Жеребьёвка чемпионата мира состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне. В этот день станут известны стартовые пары и расписание группового этапа, а также путь сборных к финалу.
Да, шансы Узбекистана с точки зрения статистики невелики, но именно за такие истории и любят футбол, где возможно всё, а вера болельщиков порой творит настоящие чудеса на поле.