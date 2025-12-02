Омичам напомнили о крупных штрафах за выброс снега на дорогу

С приходом зимы городские власти обращают особое внимание на проблему уборки снега. После обильных снегопадов некоторые жители частного сектора, расчищая свои участки, выбрасывают снежные массы прямо на проезжую часть. Это не только загрязняет дороги, но и создаёт серьёзные помехи для движения. Об этом сообщает госавтоинспекция.