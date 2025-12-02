Ричмонд
В Екатеринбурге прошел первый Уральский чемпионат педагогических инноваций

Конкурсанты показали новаторские приемы преподавания.

Первый Уральский чемпионат педагогических инноваций состоялся 25 ноября в Екатеринбурге по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили во Дворце молодежи Свердловской области.

Чемпионат проходил в два этапа: заочный, включавший экспертную оценку конкурсных работ, и очный, состоящий из командных состязаний по тематике представленных инноваций. Участники показывали свои инновационные проекты, доказывали их эффективность и востребованность, предлагали решения различных задач и отвечали на вопросы экспертов. Командный батл позволил участникам обсудить новаторские приемы в педагогике и ознакомиться с проектами друг друга.

Для участников также были организованы образовательные курсы. По итогам чемпионата победителем в номинации «Финансовая грамотность» стала команда детского технопарка «Кванториум. Верхняя Пышма». Первое место в номинации «Инновации в дополнительном образовании» заняла команда центра цифрового образования «IT-куб. Нижний Тагил».

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.