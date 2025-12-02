В новосибирских школах готовят масочный режим: рост гриппа 15% в неделю

По словам главного врача поликлиники № 22 Любови Евдокимовой, в последние две недели у пациентов методом ПЦР выявляется грипп А, риновирусная и бокавирусная инфекции. Губернатор Андрей Травников поручил действовать на опережение, отметив, что в соседних регионах уже вводят карантин в школах. В настоящее время классы и группы в образовательных учреждениях закрываются на карантин при превышении порога в 20% заболевших, но при необходимости эту планку могут снизить до 15%. Врачи рекомендуют населению делать прививки, соблюдать гигиену рук, социальную дистанцию и обращаться к медикам при первых симптомах заболевания, даже без повышения температуры.