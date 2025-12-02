Катки в московских парках начали принимать первых посетителей

В столичных парках этой зимой будет работать 28 катков, подведомственных Департаменту культуры. 1 декабря открылись первые из них — с искусственным покрытием. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.
«Горожан и туристов уже ждут на 17 площадках, в том числе в Таганском парке, усадьбе Воронцово, парках “Фили” и “Красная Пресня”. Помимо сеансов катания, для посетителей организуют мастер-классы и ледовые шоу», — рассказала Наталья Сергунина.
Еще 11 катков с натуральным льдом откроют при установлении минусовой температуры.
Начали принимать гостей и три флагманские площадки, расположенные в музее-заповеднике «Коломенское», парке «Сокольники» и у арки главного входа Парка Горького.
Ледовое пространство в «Коломенском» вдоль набережной Москвы-реки стало одним из самых больших в этом сезоне. Его площадь превышает 13 тысяч квадратных метров. До него можно бесплатно доехать от станции метро «Коломенская» на небольшом новогоднем поезде.
Еще один каток ждет гостей у арки главного входа в Парк Горького, в центре него оказалась празднично украшенная ель. В находящейся рядом студии «Медиарубка» по выходным организуют выступления молодых исполнителей.
Площадку «Лед» в «Сокольниках» обновили в рамках комплексного благоустройства парка. Ее площадь составляет свыше пять тысяч квадратных метров. Здесь могут одновременно кататься до 500 человек. В «Сокольниках» также обустроят четыре ледовых пространства с естественным покрытием.
Такие катки появятся и в других парках, в частности, в Измайловском и Воронцовском.
Расписание и условия посещения площадок можно посмотреть на сайтах и страницах парков в социальных сетях.
«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства, взаимной поддержки, уюта и праздничного настроения. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения в холодное время года.