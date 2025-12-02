Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси суд оштрафовал предприятие на 40 000 рублей за дачу взяток

Генпрокуратура сообщила, что в Беларуси предприятие было оштрафовано на крупную сумму из-за взяток.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси суд оштрафовал предприятие на 40 000 рублей за дачу взяток. Подробности рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«По инициативе Генеральной прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности за передачу незаконных вознаграждений в его интересах», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, представитель предприятия передавал одному из руководителей органа государственного управления взятки в общей сумме 40 000 рублей. Подобным образом компания рассчитывала на содействие по привлечению к выполнению работ на строительных объектах, на обеспечение получения прибыли за счет заключенных договоров субподряда.

В отношении представителя юридического лица было вынесено постановление об отказе в заведении уголовного дела за дачу взятки. В Генпрокуратуре пояснили, что он активно содействовал расследованию преступления. Вместе с тем руководитель органа госуправления был осужден за получение взятки в особо крупном размере.

В отношении юрлица, от имени и в интересах которого передавались взятки, Генеральная прокуратура начала административный процесс. Был составлен протокол об административных правонарушениях, документ направили в суд.

«Постановлением экономического суда Минской области предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 40 тысяч рублей», — проинформировали в ведомстве.

И уточнили, что штраф был уплачен в бюджет в полном объеме.

Ранее в Беларуси две организации получили рекордные штрафы за взятки замначальнику БЖД.

Тем временем белорус обратился в профсоюз из-за слишком высокой зарплаты.

Кстати, знатоки «Что? Где? Когда?» задумались над вопросом белоруски о бухгалтере с рубанком.