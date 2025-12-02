В Беларуси суд оштрафовал предприятие на 40 000 рублей за дачу взяток

В отношении представителя юридического лица было вынесено постановление об отказе в заведении уголовного дела за дачу взятки. В Генпрокуратуре пояснили, что он активно содействовал расследованию преступления. Вместе с тем руководитель органа госуправления был осужден за получение взятки в особо крупном размере.