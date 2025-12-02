В Беларуси суд оштрафовал предприятие на 40 000 рублей за дачу взяток. Подробности рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
«По инициативе Генеральной прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности за передачу незаконных вознаграждений в его интересах», — сказано в сообщении.
По информации ведомства, представитель предприятия передавал одному из руководителей органа государственного управления взятки в общей сумме 40 000 рублей. Подобным образом компания рассчитывала на содействие по привлечению к выполнению работ на строительных объектах, на обеспечение получения прибыли за счет заключенных договоров субподряда.
В отношении представителя юридического лица было вынесено постановление об отказе в заведении уголовного дела за дачу взятки. В Генпрокуратуре пояснили, что он активно содействовал расследованию преступления. Вместе с тем руководитель органа госуправления был осужден за получение взятки в особо крупном размере.
В отношении юрлица, от имени и в интересах которого передавались взятки, Генеральная прокуратура начала административный процесс. Был составлен протокол об административных правонарушениях, документ направили в суд.
«Постановлением экономического суда Минской области предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 40 тысяч рублей», — проинформировали в ведомстве.
И уточнили, что штраф был уплачен в бюджет в полном объеме.
