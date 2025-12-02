В Нягани прошел пятый слет молодых педагогов

Пятый городской слет молодых педагогов состоялся в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в городской администрации.
Слет объединил около 60 молодых представителей учительского сообщества, из которых 37 педагогов имеют стаж работы от одного года до трех лет. Программа включала два этапа: образовательный и досуговый. Во время первого из них педагоги посетили пять обучающих площадок, где прорабатывали отдельные составляющие успеха в педагогической деятельности. Продолжила работу слета форсайт-сессия «Время первых», которую провели специалисты по организации работы Движения первых в Нягани.
Гости также приняли участие в «Педагогической монополии», которую специально для этого мероприятия разработал один из членов Совета молодых педагогов Дмитрий Суров. Учителя, поделенные на пять команд, состязались в выполнении заданий, зарабатывая свои «урокины» — игровую валюту. Завершилась программа подведением итогов с вручением всем участникам слета именных сертификатов, а также поощрительного приза команде, ставшей победителем в «Педагогической монополии».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.