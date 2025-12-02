В Нягани прошел пятый слет молодых педагогов

Слет объединил около 60 молодых представителей учительского сообщества, из которых 37 педагогов имеют стаж работы от одного года до трех лет. Программа включала два этапа: образовательный и досуговый. Во время первого из них педагоги посетили пять обучающих площадок, где прорабатывали отдельные составляющие успеха в педагогической деятельности. Продолжила работу слета форсайт-сессия «Время первых», которую провели специалисты по организации работы Движения первых в Нягани.