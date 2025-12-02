Останки коровьих туш убрали из мусорных контейнеров в Петербурге

Местные власти 21 ноября сообщали на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о том, что периодически кто-то выбрасывает на общие контейнерные площадки кости и останки крупного рогатого скота. Они призывали тех, кто содержит коров в городской черте, «утилизировать биологические отходы цивилизованно», чтобы не создавать угрозы здоровью населения поселка, а также не причинять моральный вред детям, которых может напугать вид останков коровьих туш.