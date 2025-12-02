Останки коровьих туш убрали из мусорных контейнеров в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Останки коровьих туш, которые почти неделю не убирались из мусорных контейнеров в поселке Петро-Славянка Колпинского района Санкт-Петербурга, уже вывезены, сообщили РИА Новости в местной администрации.
В понедельник на портал «Наш Санкт-Петербург», куда жители города отправляют сообщения о проблемах благоустройства в адрес властей, поступила жалоба на то, что останки, предположительно, крупного рогатого скота уже пять дней не убираются из мусорных контейнеров в поселке Петро-Славянка. В результате их растаскивают по территории бездомные собаки и вороны, отмечалось в обращении.
«В настоящее время кости и головы вывезены, вопрос решен», — сказала представитель администрации поселка.
Местные власти 21 ноября сообщали на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о том, что периодически кто-то выбрасывает на общие контейнерные площадки кости и останки крупного рогатого скота. Они призывали тех, кто содержит коров в городской черте, «утилизировать биологические отходы цивилизованно», чтобы не создавать угрозы здоровью населения поселка, а также не причинять моральный вред детям, которых может напугать вид останков коровьих туш.