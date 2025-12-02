Двоих полицейских из Уфы поймали на огромной взятке: уже скоро оба предстанут перед судом

В Уфе предстанут перед судом экс-начальник одного из районных отделов полиции и бывший старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД города, их обвиняют в получении взятки в крупном размере и покушении на мошенничество. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.
Согласно версии следствия, в октябре прошлого года к начальнику отдела обратился предприниматель с просьбой помочь привлечь к уголовной ответственности своего бывшего бухгалтера, которого подозревал в хищении у компании денег. Полицейские согласились, потребовав за услугу 200 тысяч рублей. После получения первой части суммы (100 тысяч) оперуполномоченный собрал материалы проверки и направил их в МВД.
Осознавая, что окончательное решение о возбуждении уголовного дела от них никак не зависит, фигуранты все же решили получить с предпринимателя еще больше денег. Они потребовали полтора миллиона рублей, якобы для передачи вышестоящему руководству республиканского МВД, хотя на самом деле просто намеревались присвоить эти средства себе.
Предприниматель обратился в правоохранительные органы. В декабре 2024-го начальник отдела полиции был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при получении миллиона рублей. Вскоре был задержан и его сообщник. Оба уволены из МВД в связи с утратой доверия.
Материалы возбужденного против них уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
