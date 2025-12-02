Двоих полицейских из Уфы поймали на огромной взятке: уже скоро оба предстанут перед судом

Осознавая, что окончательное решение о возбуждении уголовного дела от них никак не зависит, фигуранты все же решили получить с предпринимателя еще больше денег. Они потребовали полтора миллиона рублей, якобы для передачи вышестоящему руководству республиканского МВД, хотя на самом деле просто намеревались присвоить эти средства себе.