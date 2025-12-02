Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двоих полицейских из Уфы поймали на огромной взятке: уже скоро оба предстанут перед судом

В Уфе осудят двух бывших полицейских-взяточников.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе предстанут перед судом экс-начальник одного из районных отделов полиции и бывший старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД города, их обвиняют в получении взятки в крупном размере и покушении на мошенничество. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.

Согласно версии следствия, в октябре прошлого года к начальнику отдела обратился предприниматель с просьбой помочь привлечь к уголовной ответственности своего бывшего бухгалтера, которого подозревал в хищении у компании денег. Полицейские согласились, потребовав за услугу 200 тысяч рублей. После получения первой части суммы (100 тысяч) оперуполномоченный собрал материалы проверки и направил их в МВД.

Осознавая, что окончательное решение о возбуждении уголовного дела от них никак не зависит, фигуранты все же решили получить с предпринимателя еще больше денег. Они потребовали полтора миллиона рублей, якобы для передачи вышестоящему руководству республиканского МВД, хотя на самом деле просто намеревались присвоить эти средства себе.

Предприниматель обратился в правоохранительные органы. В декабре 2024-го начальник отдела полиции был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при получении миллиона рублей. Вскоре был задержан и его сообщник. Оба уволены из МВД в связи с утратой доверия.

Материалы возбужденного против них уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.