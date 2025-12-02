После атак БПЛА 20 жителей Таганрога полностью утратили имущество

В Таганроге после воздушных атак приняли 20 заявлений о полной утрате имущества, еще 635 заявлений касаются единовременных выплат. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.
На данный момент в городе продолжаются поквартирные обходы. По последним данным, обследовали уже 283 квартиры, девять квартир полностью утрачены. Известно, что изначально к осмотру планировали 451 пострадавшую жилплощадь, но к властям поступают новые сообщения об ущербе, поэтому данные не окончательные.
Глава Таганрога также рассказала о работах по восстановлению остекления в домах. В производство для последующей замены передали уже 227 окон из 325 поврежденных. Количество подлежащих обновлению окон будет уточняться во время поквартирных обходов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.