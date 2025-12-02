Почти 29 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано в Новосибирской области

Количество случаев ОРВИ и гриппа растёт в Новосибирской области. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.
За прошедшую неделю (с 24 по 30 ноября 2025 года) в Новосибирской области было зарегистрировано 28 950 случаев острых респираторных вирусных инфекций и 285 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.
Эпидемиологи отмечают, что количество заболевших гриппом за указанный период увеличилось вдвое по сравнению с предыдущей неделей. В ведомстве подчеркивают, что наиболее эффективной защитой от инфекции остается своевременная вакцинация — на данный момент в регионе привито более 1,5 миллиона человек.
Специалисты напоминают о важности неспецифических мер профилактики в период роста заболеваемости:
тщательное соблюдение правил личной гигиены;
использование медицинских масок в местах массового скопления людей;
регулярное проветривание и влажная уборка помещений;
поддержание здорового образа жизни, сбалансированное питание и физическая активность.
При появлении первых симптомов заболевания — повышении температуры, головной боли, першении в горле, кашле, насморке или ломоте в теле — необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и исключить контакты с окружающими до полного выздоровления.