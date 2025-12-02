Почти 29 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано в Новосибирской области

Эпидемиологи отмечают, что количество заболевших гриппом за указанный период увеличилось вдвое по сравнению с предыдущей неделей. В ведомстве подчеркивают, что наиболее эффективной защитой от инфекции остается своевременная вакцинация — на данный момент в регионе привито более 1,5 миллиона человек.