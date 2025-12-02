Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 29 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано в Новосибирской области

Роспотребнадзор констатирует рост заболеваемости и призывает жителей региона соблюдать меры профилактики.

Источник: Freepik

Количество случаев ОРВИ и гриппа растёт в Новосибирской области. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

За прошедшую неделю (с 24 по 30 ноября 2025 года) в Новосибирской области было зарегистрировано 28 950 случаев острых респираторных вирусных инфекций и 285 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.

Эпидемиологи отмечают, что количество заболевших гриппом за указанный период увеличилось вдвое по сравнению с предыдущей неделей. В ведомстве подчеркивают, что наиболее эффективной защитой от инфекции остается своевременная вакцинация — на данный момент в регионе привито более 1,5 миллиона человек.

Специалисты напоминают о важности неспецифических мер профилактики в период роста заболеваемости:

тщательное соблюдение правил личной гигиены;

использование медицинских масок в местах массового скопления людей;

регулярное проветривание и влажная уборка помещений;

поддержание здорового образа жизни, сбалансированное питание и физическая активность.

При появлении первых симптомов заболевания — повышении температуры, головной боли, першении в горле, кашле, насморке или ломоте в теле — необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и исключить контакты с окружающими до полного выздоровления.