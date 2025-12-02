Следствие назвало причиной взрыва сито в цеху под Новосибирском

По данным ведомства, во время операции по переливу металла из одной ёмкости в другую лопнуло графитовое сито, что привело к контакту расплавленного металла с водой и последующему взрыву. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение бригадами скорой помощи, а на место происшествия для установления обстоятельств незамедлительно выехал государственный инспектор труда. Расследование несчастного случая продолжается.