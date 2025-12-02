Ричмонд
Следствие назвало причиной взрыва сито в цеху под Новосибирском

Инцидент на промышленном предприятии в Бердске 28 ноября привёл к травмированию трёх работников, включая директора.

Источник: Om1 Новосибирск

Взрыв в цеху промышленного предприятия в Бердске под Новосибирском, произошедший 28 ноября, был вызван попаданием расплавленного металла в воду после разрыва графитового сита во время технологической операции по переливу металла, в результате чего три работника, включая директора предприятия, получили травмы. Информация о причине происшествия была распространена пресс-службой Государственной инспекции труда в Новосибирской области.

«Руководитель инспекции Виктор Балашов заявил, что будет проведено полное расследование несчастного случая для выяснения всех причин и обстоятельств, которые привели к травмированию людей», — сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Новосибирской области.

По данным ведомства, во время операции по переливу металла из одной ёмкости в другую лопнуло графитовое сито, что привело к контакту расплавленного металла с водой и последующему взрыву. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение бригадами скорой помощи, а на место происшествия для установления обстоятельств незамедлительно выехал государственный инспектор труда. Расследование несчастного случая продолжается.