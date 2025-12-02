Новосибирца осудили за угон авто и вождение в нетрезвом виде

Суд признал мужчину виновным по двум статьям Уголовного кодекса и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и 2 месяца. Также его лишили права управлять транспортными средствами на 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.