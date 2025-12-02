Новосибирца осудили за угон авто и вождение в нетрезвом виде

Мужчину из Новосибирской области осудили за угон автомобиля и управление им в состоянии алкогольного опьянения. Приговор вынес Ордынский районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Следствие установило, что обвиняемый, будучи нетрезвым, забрался в чужой автомобиль «Тойота Харриер» через незакрытую дверь в гаражном боксе. Он завел машину с помощью ключа, оставленного в замке зажигания, и уехал к себе домой, а затем выехал на трассу «Новосибирск — Кочки — Павлодар».
На 103-м километре этой дороги его остановил сотрудник ДПС. Водитель согласился на освидетельствование, которое показало 0,966 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Он не оспорил эти результаты.
Суд признал мужчину виновным по двум статьям Уголовного кодекса и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и 2 месяца. Также его лишили права управлять транспортными средствами на 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.