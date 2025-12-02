На новогодних праздниках Любинский проспект вновь станет пешеходным

Проект «Пешеходный Любинский» возобновит свою работу. Улицу вновь перекроют для автомобильного движения в период с 31 декабря по 11 января.
О возобновлении проекта сообщил губернатор Виталий Хоценко. Напомним, «Пешеходный Любинский» стартовал нынешним летом. На выходные и праздники улицу перекрывали и она становилась местом для массовых гуляний, выступлений артистов и других активностей.
Эту же практику планируется повторить на новогодние праздники. Проспект станет местом праздничных зимних активностей и отдыха. Здесь будут организованы ярмарками, фудкорты, фотозоны и музыкальные программы. Кроме того, перед Новым годом здесь начнет работу проект «Зимний Любинский». Праздничное пространство охватит не только улицу Музейную, но и улицу Ленина — от Партизанской до площади Победы.