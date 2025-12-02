На новогодних праздниках Любинский проспект вновь станет пешеходным

Эту же практику планируется повторить на новогодние праздники. Проспект станет местом праздничных зимних активностей и отдыха. Здесь будут организованы ярмарками, фудкорты, фотозоны и музыкальные программы. Кроме того, перед Новым годом здесь начнет работу проект «Зимний Любинский». Праздничное пространство охватит не только улицу Музейную, но и улицу Ленина — от Партизанской до площади Победы.