В Подмосковье открыли производство орехов, сухофруктов и напитков

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что мощность завода составит 1,8 тыс. тонн продукции в год. На предприятии продолжаются установка оборудования и набор персонала. Компания уже представлена на рынке под известной торговой маркой и сотрудничает с ведущими импортерами орехов и сухофруктов. Запуск нового завода позволит расширить производственные мощности и укрепить позиции Московской области на рынке переработки орехов и сухофруктов.