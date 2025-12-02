В Подмосковье открыли производство орехов, сухофруктов и напитков

Завод по производству орехов, сухофруктов и напитков запустила компания «Орбита» в Московской области в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что мощность завода составит 1,8 тыс. тонн продукции в год. На предприятии продолжаются установка оборудования и набор персонала. Компания уже представлена на рынке под известной торговой маркой и сотрудничает с ведущими импортерами орехов и сухофруктов. Запуск нового завода позволит расширить производственные мощности и укрепить позиции Московской области на рынке переработки орехов и сухофруктов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.