В Омске ушёл из жизни профессор ОмГМУ Виталий Ляпин

В Омске 1 декабря ушёл из жизни доктор медицинских наук, профессор Виталий Ляпин. Он долгие годы работал в Омском государственном медицинском университете на кафедре экстремальной и доказательной медицины, а также преподавал дисциплину «Медицина катастроф».
«Ему было всего 58 лет, тем неожиданней потеря. Это был замечательный человек, яркий и талантливый учёный. Будем помнить!» — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заведующий кафедрой Николай Николаев.
Виталий Ляпин окончил Омский государственный медицинский институт в 1990 году по специальности «медико-профилактическое дело». В 2011 году он также завершил обучение в Кисловодском институте экономики и права, получив специальность «юриспруденция». Ляпин работал в Омском государственном университете физической культуры (СибГУФК) и в 2016 году был кандидатом на должность ректора этого учебного заведения.