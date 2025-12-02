В Омске ушёл из жизни профессор ОмГМУ Виталий Ляпин

Виталий Ляпин окончил Омский государственный медицинский институт в 1990 году по специальности «медико-профилактическое дело». В 2011 году он также завершил обучение в Кисловодском институте экономики и права, получив специальность «юриспруденция». Ляпин работал в Омском государственном университете физической культуры (СибГУФК) и в 2016 году был кандидатом на должность ректора этого учебного заведения.