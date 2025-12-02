Ричмонд
Гололед стал главным испытанием для жителей Перми в ноябре

Гололедные травмы за месяц получили более 90 пермяков.

Источник: Комсомольская правда

Капризы пермской погоды в ноябре не прошли даром для жителей города. Гололедные травмы различной степени тяжести на улицах получил 91 человек в зоне обслуживания пермской скорой.

В Пермской краевой станции скорой помощи также отметили резкое количество вызовов на случаи с переохлаждением и обморожением — с одного в октябре до восьми в ноябре. За месяц на 11% увеличилось заболевших с диагнозом ОРВИ — с 3254 до 3 606 человек. Причем, уровень заболеваемости COVID-19 практически не изменился: 106 — в ноябре, 111 — в октябре.

Интересно, что ноябрьские праздники и длинные выходные не повлияли на число пермяков, которым потребовалась скорая помощь после чрезмерного воздействия алкоголя. Семейная обстановка повлекла отрицательную динамику в 6,5% — с 1685 до 1576 случаев.

Относительно трезвый образ жизни повлиял и на число пострадавших в ДТП сразу на 12% — со 198 до 174 человек. Число погибших сократилось более, чем в два раза — с 12 до 5 случаев.

Пермская станция скорой медицинской помощи выезжала на вызовы в ноябре 34 119 раз, месяцем ранее — 34 510. Среднее ожидание на вызовы в экстренной форме — 14,62 мин., в октябре — 14,13 мин.

Пермская скорая принимает вызовы в Пермском, Краснокамском, Ильинском, Добрянском муниципальных округах и Перми.