Гололед стал главным испытанием для жителей Перми в ноябре

В Пермской краевой станции скорой помощи также отметили резкое количество вызовов на случаи с переохлаждением и обморожением — с одного в октябре до восьми в ноябре. За месяц на 11% увеличилось заболевших с диагнозом ОРВИ — с 3254 до 3 606 человек. Причем, уровень заболеваемости COVID-19 практически не изменился: 106 — в ноябре, 111 — в октябре.