В Ростовской области циркулируют вирусы преимущественно не гриппозной группы

В Ростовской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусами и гриппом остается в пределах нормы.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора по итогам еженедельного мониторинга эпидемиологической обстановки.

Среди циркулирующих возбудителей преобладают респираторные вирусы негриппозной природы — аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Случаи гриппа регистрируются единично. Уточняется, что более 2,3 млн жителей региона уже получили прививки от гриппа в рамках предсезонной кампании. Показатель составляет 55,6% от общей численности населения области. У привитых не зафиксировано негативных реакций.