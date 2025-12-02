Лингвисты создали инструмент для оценки сложности текстов на малоресурсных языках

Как отмечают Петрунина и ее коллеги, созданный ими инструмент поможет преподавателям подбирать качественный учебный материал на разных уровнях сложности, а также даст ученым возможность создавать сопоставимые стимульные материалы в научных экспериментах. Также исследователи планируют добавить в систему другие мало представленные в лингвистике языки, которые распространены не только на территории России, но и в других странах мира.