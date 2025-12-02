Лингвисты создали инструмент для оценки сложности текстов на малоресурсных языках

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские ученые создали подход, позволяющий оценивать сложность текстов на языках коренных народов России, в том числе на адыгейском, башкирском, бурятском, татарском, осетинском и удмуртском языках. Это первая подобная разработка, адаптированная специально для этих языков и учитывающая их морфологические и лексические особенности, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Параметры нашего подхода адаптированы под структурные особенности каждого из шести малоресурсных языков России. Аналогичным образом мы скорректировали и классический индекс удобочитаемости Флеша. Благодаря этому алгоритм можно легко перенастраивать на другие малоресурсные языки», — пояснила научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Ульяна Петрунина, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечается в сообщении, данная разработка может стать одним из инструментов для реализации указа президента РФ Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной языковой политики Российской Федерации». Он был принят в 2025 году для поддержания языкового многообразия и формирования курса на развитие и практическое использование языков народов России.
Для этого ученые из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ создали онлайн-инструмент, позволяющий быстро и легко оценивать сложность текста на малых языках с учетом их лингвистических особенностей. По словам исследователей, ключевая инновация при разработке этой системы заключается в использовании формулы удобочитаемости Флеша, адаптированной для каждого языка отдельно. Это позволяет точнее оценивать сложность и удобство восприятия текста.
По словам ученых, созданный ими калькулятор сложности текста также учитывает особенности в типичной длине и частотности слов, характерные для каждого языка, и опирается в своей работе на список из 5 тыс. слов, наиболее часто употребляемых носителями этих языков. Также он учитывает лексическую плотность, лексическое разнообразие, динамичность и описательность текста.
Как отмечают Петрунина и ее коллеги, созданный ими инструмент поможет преподавателям подбирать качественный учебный материал на разных уровнях сложности, а также даст ученым возможность создавать сопоставимые стимульные материалы в научных экспериментах. Также исследователи планируют добавить в систему другие мало представленные в лингвистике языки, которые распространены не только на территории России, но и в других странах мира.