НОВАТ распродал билеты на новогоднего «Щелкунчика» по 30 тысяч рублей

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) практически полностью распродал билеты на новогодний балет «Щелкунчик», при этом стоимость билетов на вечернее представление 31 декабря достигает 30 тысяч рублей за место в партере на нулевом ряду. Информация о продажах и ценовой политике была предоставлена пресс-секретарем театра Мариной Ивановой в комментарии для издания «Прецедент».
«Щелкунчик» стал общероссийской традицией. Так сложилось, что спектакль стал символом Нового года. Классический русский балет — это наша гордость. Поэтому объяснимо, что чем ближе спектакль к новогодним праздникам, тем дороже билеты", — пояснила пресс-секретарь НОВАТа Марина Иванова.
По состоянию на 13:00 вторника, 2 декабря, на вечерний балет 31 декабря в наличии остался только один билет стоимостью 30 тысяч рублей, при этом все остальные места в партере на нулевом ряду уже распроданы.
Как пояснили в театре, дневной показ 31 декабря больше рассчитан на семейное посещение и имеет иную ценовую политику, в то время как вечернее представление целенаправленно выбирают для проведения новогоднего вечера. В московском Большом театре билеты на новогоднего «Щелкунчика» также стоят от 5 до 50 тысяч рублей, однако, как сообщает корреспондент БП, приобрести их без борьбы с сайтом театра практически невозможно из-за технических сложностей с выбором мест. Для сравнения, в 2022 году цены на билеты на «Щелкунчика» в НОВАТе составляли от 1500 до 7000 рублей, а на вечерний показ 31 декабря — от 8000 до 18000 рублей за первые ряды.