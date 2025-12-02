НОВАТ распродал билеты на новогоднего «Щелкунчика» по 30 тысяч рублей

Как пояснили в театре, дневной показ 31 декабря больше рассчитан на семейное посещение и имеет иную ценовую политику, в то время как вечернее представление целенаправленно выбирают для проведения новогоднего вечера. В московском Большом театре билеты на новогоднего «Щелкунчика» также стоят от 5 до 50 тысяч рублей, однако, как сообщает корреспондент БП, приобрести их без борьбы с сайтом театра практически невозможно из-за технических сложностей с выбором мест. Для сравнения, в 2022 году цены на билеты на «Щелкунчика» в НОВАТе составляли от 1500 до 7000 рублей, а на вечерний показ 31 декабря — от 8000 до 18000 рублей за первые ряды.