В Иркутске проезд на шести маршрутах подорожает до 50 рублей с 25 декабря

С 25 декабря 2025 года в Иркутске повысится стоимость проезда в некоторых автобусах. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Новый тариф в 50 рублей за поездку будет действовать на маршруте № 5к (м/р Солнечный — Ц. Рынок), № 9 (Ц. Рынок — с. Дубинина), № 11к (Бульвар Постышева — Ц. Рынок), № 17 (м/р Солнечный — Ц. Рынок), № 23 (Ц. Рынок — Реабилитационный центр) и № 49 (м/р Топкинский — Автовокзал — Ц. Рынок — Ж. Д. Вокзал), — говорится в сообщении администрации.
Также стоит напомнить, что с 25 декабря поездка на автобусах № 81 «Центральный рынок — Китай город» и № 83 «м/р Радужный — Ц. Рынок» будет стоить 50 рублей. Оплата принимается как наличными, так и банковскими картами при входе в транспорт.
Перевозчик, обслуживающий эти направления, самостоятельно принял решение о повышении цены, уведомив об этом администрацию, что разрешено действующим законодательством.
