В Ростовской области расширяется проект «Самбо в школу»

Закономерно, что на XV Всероссийских соревнованиях по самбо «Кубок губернатора Ростовской области» донские спортсмены завоевали множество наград. По данным официального MAX-канала правительства Ростовской области, в копилке наших ребят четыре медали, из которых две золотые, одна серебряная и одна бронзовая. Участие в турнире принимали 218 спортсменов из 20 регионов.