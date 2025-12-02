В Ростовской области расширяется проект «Самбо в школу»

Всероссийская инициатива, реализуемая с 2015 года, направлена на популяризацию самбо среди учащихся общеобразовательных учреждений. Проект предполагает систематическое внедрение уроков самбо в школьную программу, способствуя гармоничному физическому развитию учеников и приобщению к ведению здорового образа жизни. Базовой площадкой в Ростове с 2025 года стала школа № 116.
«Для меня самбо — философия, где дисциплина рождает уверенность, формирует сильный характер. Именно такими я хочу видеть наше молодое поколение. Желаю юным самбистам достойных соперников и интересных тренировок», — подчеркнул губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Губернатор поблагодарил Всероссийскую федерацию самбо и руководителя Сергея Елисеева за внимание к донскому региону. Герой России Андрей Манухин отметил, что расширение прокта — не только важное спортивное событие, но и социально значимая инициативой.
Закономерно, что на XV Всероссийских соревнованиях по самбо «Кубок губернатора Ростовской области» донские спортсмены завоевали множество наград. По данным официального MAX-канала правительства Ростовской области, в копилке наших ребят четыре медали, из которых две золотые, одна серебряная и одна бронзовая. Участие в турнире принимали 218 спортсменов из 20 регионов.
По итогам соревнований сборная Ростовской области получила первое общекомандное место. Кстати, турнир является отборочным на первенство России. Оно состоится в январе 2026 года.
Добавим, сегодня самбо входит в число популярных в Ростовской области спортивных единоборств. Общая численность занимающихся составляет более шести тыс. человек. Всего же в регионе разными видами спорта активно занимаются более 570 тысяч детей.