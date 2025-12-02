Заболеваемость ВИЧ снизилась на 29% в Приморье

Напомним, ВИЧ-инфекция остается одной из серьезных медико-социальных проблем современности. В 2024 году число новых случаев заболевания составило порядка 49 тысяч, без учета новых регионов. Это почти на 12% меньше аналогичного показателя годом ранее, а с 2016 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась почти на 40%.