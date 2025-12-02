Заболеваемость ВИЧ снизилась на 29% в Приморье

Заболеваемость ВИЧ в Приморье снизилась на 29%. Под наблюдением специалистов находятся 9 тысяч жителей края. Из них 93% получают современное лечение, сообщила пресс-служба правительства края.
«В Приморье заболеваемость ВИЧ снизилась на 29%, в регионе регистрируется 29 случаев на 100 тысяч человек при целевом показателе 51. Такие результаты реализации государственной стратегии по борьбе с ВИЧ озвучили специалисты краевого Центра СПИД», — говорится в сообщении.
Даже в Находке, где сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, уровень инфицирования остаётся меньше 1%. Это ниже показателей во многих регионах страны.
Напомним, ВИЧ-инфекция остается одной из серьезных медико-социальных проблем современности. В 2024 году число новых случаев заболевания составило порядка 49 тысяч, без учета новых регионов. Это почти на 12% меньше аналогичного показателя годом ранее, а с 2016 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась почти на 40%.