В саратовском вузе прошла ежегодная научно-практическая конференция

Ежегодная научно-практическая конференция «Перспективы развития предпринимательства в молодежной среде» состоялась 28 ноября в Саратовском государственном техническом университете им. Ю. А. Гагарина. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Саратовской области.
В ходе мероприятия прошла выставка технологических стартапов, где студенты саратовских вузов презентовали свои проекты. В их числе — программно-аппаратный комплекс для фотостимуляции головного мозга, образовательный ассистент на основе искусственного интеллекта, антенное и передающее оборудование для дронов, а также целая серия проектов для беспилотных авиационных систем.
Для участников выступили федеральные спикеры: бизнес-тренер в области тайм-менеджмента и победитель национальной премии «Бизнес-успех». Они поделились опытом развития бизнес-проектов от идеи до реализации, а также рассказали, как справляться с неудачами в бизнесе. Кроме того, на брифинге «От стартапа до устойчивого бизнеса: Эффективные стратегии для роста молодых предпринимателей» будущие и действующие предприниматели получили возможность напрямую задать интересующие вопросы руководителям организаций инфраструктуры поддержки бизнеса.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.