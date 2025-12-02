В саратовском вузе прошла ежегодная научно-практическая конференция

Для участников выступили федеральные спикеры: бизнес-тренер в области тайм-менеджмента и победитель национальной премии «Бизнес-успех». Они поделились опытом развития бизнес-проектов от идеи до реализации, а также рассказали, как справляться с неудачами в бизнесе. Кроме того, на брифинге «От стартапа до устойчивого бизнеса: Эффективные стратегии для роста молодых предпринимателей» будущие и действующие предприниматели получили возможность напрямую задать интересующие вопросы руководителям организаций инфраструктуры поддержки бизнеса.